Дибров заявил о проблеме Карауловой в шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Юлианна Караулова сменила опытного ведущего Дмитрия Диброва в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Сам он заметил, что у девушки другие способы ведения программы, которые вскрыли ее главную проблему, пишет издание «Утро.ру» .

По словам Диброва в нынешних реалиях миллион рублей это не деньги. По его мнению, они не помогут погасить долги за ипотеку и не изменят жизнь человека серьезно. Другое дело, если бы в программе разыграли миллион долларов. Хотя когда-то в шоу участвовали простые люди, для которых сумма даже в российской валюте была решающей.

Однако Эрнст и Дибров знали, что зрителям гораздо интереснее следить за провалами знаменитостей. Теперь формат передачи изменили: у Карауловой звезды борются за три миллиона рублей. По мнению ведущего, артистке сложнее ввиду отсутствия опыта и из-за нового формата. Ведь и она вынуждена копаться в вопросах викторины, которые кажутся Диброву не всегда неудачными.

«Кому интересно, сколько пуговиц на камзоле у Петра Первого? За миллион долларов я бы посмотрел. За миллион обделаться – серьезно! А пять тысяч рублей… Чего мы там будем копаться?» – вопрошает журналист.

Дмитрий уверен, что Юлианне не удержать такие же рейтинги, как это удавалось ему. Дибров — профессионал, который посвятил шоу много лет. Ведущий старался разговорить человека, открыть его зрителю, а не воспринимал только как случайного гостя. У Карауловой такой способности, якобы нет.

Напомним, что Дмитрия Диброва убрали из популярного шоу Первого канала. Он остался вести только программу «Антропология». Несмотря на замену на Караулову, ведущий желал ей удачи и просил зрителей дать шанс блондинке.

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