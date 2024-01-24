Эксперт Кондратьева: Анисина повела себя как «идеальная жена» после слива видео Джигурды и Волочковой

После интимного скандала между друзьями Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой общественность была уверена, что Марина Анисина не простит мужу такого поведения. Однако все оказалось с точностью наоборот, пишет портал «Дни.ру»

PR-специалист Александра Кондратьева оценила скандал между Джигурдой и Волочковой, а также проанализировала отношения эпатажного актера и фигуристкой Анисиной. По мнению эксперта, спортсменка старается держаться в тени и играет роль идеальной супруги. Скандалы — не в ее стиле, в отличие от неординарного мужа, чье поведение часто вызывает шум в Сети. Это, можно сказать, традиционное поведение Джигурды, с которым давно считается Анисина.

«Марина – умница, его поддержала, подтвердила, что несмотря на эпатажность и откровенность выходок, Никита ей верен. Так поступить может только любящая жена, которая принимает своего мужа таким, какой он есть. Никите можно только позавидовать», – заявила Кондратьева.

По словам специалиста, слив откровенного видео в Сеть с участием Джигурды и Волочковой — ожидаемое последствие. Ведь, как считает Кондратьева, доверять часто нельзя даже близкому окружению. Кто-то воспользовался ситуацией и опубликовал все в интернет, пусть это и стало очередным грязным пиаром для звезд.

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