Диброва госпитализировали с переломами после бурной вечеринки

Дмитрий Дибров попал в больницу после падения с лестницы в одном из столичных клубов. Представитель шоумена и его экс-супруга Полина Диброва подтвердили, что инцидент произошел на вечеринке — ведущий случайно поскользнулся и упал. Врачи диагностировали у него перелом носа и подозревают закрытую черепно-мозговую травму.

Вечер в московском клубе едва не обернулся для Дмитрия Диброва трагедией. Телеведущий получил серьезные травмы после падения с лестницы на юге столицы. Информацию о происшествии подтвердил помощник шоумена Петр Иванушко в беседе с изданием «Подъем». По его словам, Дибров случайно поскользнулся и упал — это произошло во время светского мероприятия.

Прибывшие на место медики оперативно осмотрели пострадавшего и заподозрили перелом носа, а также закрытую черепно-мозговую травму. Шоумена экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, где он остается под наблюдением специалистов. По данным Baza, инцидент случился в клубе на юге Москвы, а Дибров на момент падения был без сознания.

На данный момент состояние телеведущего оценивается как стабильное, он пришел в сознание. Однако врачи продолжают следить за его здоровьем. Экс-супруга Диброва — модель Полина Диброва — подтвердила Super факт госпитализации, но навестить бывшего мужа не сможет, так как находится в Китае. Официальных комментариев от самого шоумена пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва рассказала о главном испытании на шоу «Мастер игры».