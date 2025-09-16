Диброва откровенно высказалась о причине развода многодетного отца Товстика

Впервые после новостей о разводе с Дмитрием Дибровым Полина Диброва дала большое интервью, где прокомментировала не только расставание, но и новые отношения. Как пишет KP.RU, она ответила на обвинения в том, что стала разлучницей в семье своего нового избранника, миллиардера Романа Товстика.

Как сообщила Полина в интервью, ее роман с Романом начался только в этом году, хотя давняя симпатия была взаимной. Диброва настаивает, что решение о разводе Роман Товстик принял еще до их отношений. Кроме того, знаменитость указала, что не чувствует своей вины в произошедшем.

«Развод бы состоялся и без этого. Мы дали себе какое-то разрешение на чувства, потому что понимали, что это неминуемо… Я не чувствую свою вину. Я живу спокойно… Я человек честный, искренний, я бы никогда не пошла на это. Кому-то сделать больно я не готова. Мне проще себе сделать больно», — поделилась Даиброва.

Диброва также задалась вопросом, как можно увести 50-летнего мужчину, который сам создал бизнес, решился на рождение шестерых детей и был, по ее словам, влюблен в свою жену.

«Это что с ним нужно сделать? Какие колдовские силы нужны? Чтобы мужчина бросил шестерых детей и ушел в никуда, в какие-то съемные свои дома. Ладно я еще медийный человек. А как сейчас Роман… Это нужно было как мужика довести до этого», — высказалась Полина.

По ее словам, она сочувствует Елене, но считает, что проблемы в их семье были личными, и ее появление не стало первопричиной развода. Полина считает, что Елене стоит искать причину расставания не в ней, а в своих отношениях с мужем.

Диброва также отметила, что ее собственное расставание с Дмитрием Дибровым — это отдельная трагедия, не связанная с тем, что произошло в семье Товстиков. Сейчас жизнь продолжается, и она сосредоточена на общении с бывшим мужем и детьми. При этом Полина заявила, что не собирается погружаться в детали чужой семейной драмы.

Напомним, после 16 лет брака Полина и Дмитрий Дибровы объявили о разводе. Практически одновременно стало известно, что новым избранником Полины стал миллиардер Роман Товстик — многодетный отец и друг семьи. Роман также в процессе развода со своей женой Еленой после 19 лет совместной жизни. Бывшая жена бизнесмена назвала Полину разлучницей и обвинила ее в колдовстве и опаивании.

Информация о разводе двух пар вызвала широкий резонанс, учитывая количество детей в каждой семье: у Дибровых трое общих сыновей, у Товстика — шестеро. До недавнего времени семья Дибровых считалась одной из самых крепких среди российских знаменитостей.

Ранее сообщалось, что Диброва заметили с молодой девушкой: это могла быть 18-летняя Полина Борисова.