Диджитал-эфир для МСБ: новый умный сервис в России упростит запуск аудиорекламы

«Русская Медиагруппа» совершает стратегический шаг на рынке цифровой рекламы, запуская сервис «Охватный цифровой», который позволит малым и средним компаниям размещать аудиорекламу на 150 онлайн-радиостанциях холдинга через единую платформу.

Проект, анонсированный в рамках Национального рекламного форума в Москве, станет рабочим инструментом для предпринимателей, испытывающих дефицит времени и экспертизы при запуске рекламных кампаний.

Технологически сервис устроен как маркетплейс: после создания личного кабинета пользователь загружает аудиоролик, выбирает регионы вещания, временные слоты и устанавливает бюджет. Ключевым преимуществом платформы станет ИИ-аналитика, которая в реальном времени отслеживает эффективность кампаний, связывая каждый выход ролика с ростом поисковых запросов о бренде.

На старте в начале 2026 года сервис объединит аудиторию 6 миллионов устройств с 20 миллионами прослушиваний ежемесячно. Платформа будет самообучаться на успешных кейсах, автоматически предлагая оптимальное содержание роликов и параметры таргетинга.

Для рекламных агентств «Охватный цифровой» станет инструментом сквозной аналитики и управления кампаниями клиентов, демократизируя доступ к технологиям, ранее доступным только крупным игрокам.

