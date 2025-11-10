Медиафасады Москвы зазвучали поздравлениями для «Русского Радио»

Тридцатилетний юбилей «Русского Радио» превратился в масштабный кросс-медийный проект, выйдя далеко за пределы эфирного пространства. Столичные медиафасады стали площадкой для необычного диалога брендов-лидеров российского рынка, которые оригинальным способом поздравили легендарную радиостанцию.

Крупнейшие компании России, от кредитно-финансовых организаций до торговых сетей и операторов, синхронизировали поздравления с демонстрацией собственных корпоративных ценностей, создав уникальный пример современной партнерской коммуникации.

Каждое поздравление стало образцом маркетингового искусства, где уважение к юбиляру органично соединилось с продвижением собственного позиционирования. Радиостанции пожелали любящих сердец слушателей, отметив особенную дату: ведь 30-летний юбилей бывает лишь раз.

Эксперты отмечают, что подобные коллаборации становятся эффективным инструментом кросс-позиционирования, позволяя брендам обмениваться лояльной аудиторией без агрессивного прямого продвижения.

Проект наглядно показывает, как медийные поводы могут трансформироваться в многоуровневые коммуникационные кампании, где каждая сторона получает весомые дивиденды в виде усиления узнаваемости и формирования позитивного имиджа.

Отиметим, что «Русское Радио» занимает лидирующие позиции среди мировых радиосетей, вещая в 3064 городах. Аудитория радиостанции насчитывает 23,8 млн слушателей ежемесячно. Медиахолдинг «Русская Медиагруппа», в который входят «Русское Радио», Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM, Радио Monte Carlo и телеканал RU.TV, объединяет 34,4 млн радиослушателей и 31,5 млн телезрителей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что имена победителей премии «Радиомания-2025» назовут в конце ноября.