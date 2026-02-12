Диетическая ловушка: врач объяснила, почему хлебцы бьют по сахару сильнее батона

Армия приверженцев здорового питания долгие годы возводила хлебцы на пьедестал диетического совершенства. Хрустящие, легкие, упакованные в яркие пачки с обещаниями стройности — они казались идеальной заменой «тяжелому» батону. Однако специалисты Химкинской клинической больницы предлагают снять розовые очки. Ольга Чиркова, заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики, в беседе с REGIONS разобрала состав и свойства обоих продуктов без скидок на маркетинговые легенды.

Хлеб — не враг, а стратегический партнер организма, если знать сорт. Народная мудрость «Хлеб — всему голова» справедлива для ржаного, цельнозернового или бездрожжевого на закваске. Такие варианты содержат клетчатку, витамины группы B, магний, селен и железо. Калорийность колеблется в пределах 200–252 ккал на 100 г, а гликемический индекс держится в коридоре 40–50. Это значит: насыщение приходит без резкого инсулинового кнута.

С хлебцами ситуация сложнее. При кажущейся легкости они часто проигрывают традиционной выпечке.

«Хлебцы аналогичного состава зачастую уступают традиционному хлебу из-за более мелкого помола. Это ускоряет процесс переваривания, что провоцирует резкий выброс глюкозы в кровь», — пояснила Ольга Чиркова.

Экструдированные хлебцы — популярные, хрустящие, словно воздушные — оказались в самом низу рейтинга полезности. Их гликемический индекс способен перешагнуть порог в 75 единиц, а калорийность достигает 370 ккал на 100 г. Для сравнения: белый дрожжевой хлеб, вечный герой диетических страшилок, остается далеко позади по этим показателям.

Врачи не призывают вовсе отказаться от хрустящих пластинок. Но напоминают: слово «диетический» на упаковке — не гарантия метаболической дружбы. Иногда кусок ржаного с отрубями окажется более разумным выбором, чем пачка разрекламированных снеков. Истина, как и зерно, требует помола, но не слишком мелкого.

Ранее сообщалось, что эксперт предупредила об опасных добавках в хлебцах.