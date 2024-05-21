Диетолог Чехонина опровергла миф о связи похудения с голодом

Врач-диетолог Юлия Чехонина и главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко рассказали про эффективные способы похудения, опровергнув, что голодание помогает в этом вопросе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на эфир «Смотрим».

По словам специалистов, организм при длительном голоде переходит в режим накапливания питательных веществ, в связи с чем у него замедляется метаболизм. Это помогает телу сохранять запасы для выживания. Поначалу голодовка действительно приведет к потере веса, но при возвращении питания организм восполнит потерянное, следовательно, килограммы быстро вернутся.

Чехонина и Шаповаленко рекомендуют сделать диету сбалансированной и нескучной. Всем продуктам есть альтернатива. Например, вместо мучной выпечки с мясом можно предпочесть бутерброд из цельнозернового хлеба с грудинкой, без вредных соусов, с овощами и зеленью.

Как подчеркнула Шаповаленко, не стоит на первых порах переходить к интенсивным тренировкам без консультации тренера и без предварительной подготовки. Резкий переход к жестким физнагрузкам нередко приводит к травмам.

Такие образом похудеть поможет умеренная физнагрузка и сбалансированное питание. Врач Чехонина добавила к этому списку массаж и лимфодренажные напитки, выводящие лишнюю жидкость из организма.

Ранее была раскрыта главная опасность самой популярной диетической ягоды.