Диетолог Чухачева рассказала про пользу котлет и сырников из-за содержания белка

Диетолог сети клиник доказательной медицины Docmed Ольга Чухачева в беседе с «Газета.ру» рассказала про дневную норму белка для взрослого человека и объяснила, в каких популярных блюдах русской кухни можно получить достаточно этого элемента.

Взрослому человеку требуется около 70 граммов белка в день. Получить его можно из чистых продуктов, либо из готовых. Например, по словам Чухачевой, норма содержится в некоторых распространенных в домашней кухне блюдах. Это сырники, творожные запеканки, голубцы, котлеты, стейки из курицы или индейки.

«Содержание белка в них может варьироваться. Но в среднем 100 граммов сырников из нежирного творога содержат 18-20 граммов белка, стейки из индейки — 24 грамма. Котлеты также могут быть источником белка. Мясо индейки, курицы, говядины, свинины содержит около 25-27 граммов белка на 100 граммов продукта. В готовых котлетах белка будет меньше — примерно 12-15 граммов», — рассказала Чухачева.

Однако стоить помнить, что белки и остальные элементы нужно рассчитывать индивидуально. Суточная норма производится из расчета около грамма белка на килограмм массы тела. По словам врача, для примерных подсчетов можно воспользоваться методом тарелки. Он предполагает, что порция белковой пищи должна быть размером с ладонь.

Рыба, постные сорта мяса, бобовые, тофу и морепродукты также могут стать источниками белка. Однако врач предостерегла от переедания, так как переизбыток белка может усложнить работу сердца и сосудов, вызвать проблемы с системами. Также можно получить белковое отравление.

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