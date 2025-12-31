Диетолог Денисова: в новогоднюю ночь лучше выпить не более 200 мл шампанского

Старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии" и врач-диетолог Наталья Денисова порекомендовала в беседе с РИА Новости употреблять в новогоднюю ночь не более 200-300 миллилитров шампанского, и лучше с низким содержанием сахара.

Диетолог также подчеркнула, что шампанское является газированным напитком, который быстро проникает в кровь и способен вызвать опьянение практически мгновенно.

«Без шампанского не получится праздник, так что диетологи не запрещают шампанское в новогоднюю ночь, но мера — 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин. Выбирать нужно брют, в нем меньше сахара», — сказала Денисова.

Денисова также посоветовала употреблять игристое вино исключительно после приема пищи, а не до. И добавлять в алкогольный напиток лед. Это поможет уменьшить концентрацию алкоголя и замедлит его усвоение организмом.

В продолжение темы на Новый год Денисова предложила вместо шампанского выбирать сухие вина с низким содержанием сахара и без углекислого газа.

«Откупоренную накануне бутылку шампанского допить допустимо, главное — хранить ее в холодильнике и плотно закрывать, чтобы сохранить вкус и аромат», — отметила врач.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал воздержаться от переедания в новогоднюю ночь.