Мурашко попросил россиян в новогоднюю ночь не переедать
Фото: [Посещение Губернатором Подмосковья съезда врачей в Красногорске/Медиасток.рф]
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал воздержаться от переедания в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости.
Более того, как отметил министр, лучше в новогодний праздник быть за столом сдержанным к еде и слегка недоедать.
«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — дал совет для новогоднего застолья Мурашко.
Ранее сообщалось, бутерброд с черной икрой на новогоднем столе обойдется россиянам в 656 рублей. А самым дешевым будет сендвич со шпротами.