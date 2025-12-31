Мурашко попросил россиян в новогоднюю ночь не переедать

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал воздержаться от переедания в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости .

Более того, как отметил министр, лучше в новогодний праздник быть за столом сдержанным к еде и слегка недоедать.

«Не переедать — понятно. Не просто не переедать, а лучше чуть-чуть недоедать», — дал совет для новогоднего застолья Мурашко.

Ранее сообщалось, бутерброд с черной икрой на новогоднем столе обойдется россиянам в 656 рублей. А самым дешевым будет сендвич со шпротами.