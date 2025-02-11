Диетолог Дианова назвала причины неизбежности добавления порошка из личинок насекомых в продукты

Порошок из перемолотых личинок мучного червя, который в Брюсселе недавно признали «пищевым продуктом», рано или поздно начнут добавлять в пищу и в остальном мире, в том числе и в России. Это даст возможность насыщать пищу белком, не меняя ее вкусовых качеств. Диетолог Нурия Дианова рассказала, приживется ли порошок из личинок в нашей стране. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, добавки из насекомых уже много лет используются в пищевой индустрии. Так, широко применяется краситель кармин (Е120), получаемый из насекомых группы кошенили и используемый для придания цвета сладостям, колбасным изделиям, напиткам и прочим продуктам питания.

Медик добавила, что ключевым вопросом к добавке из мучной мухи является ее потенциальная аллергенность. Так, в современном мире существует огромное количество аллергий, и поэтому белковый порошок из личинок необходимо будет внимательно изучить с точки зрения безопасности для здоровья.

По ее мнению, в нашей стране продукты с порошком из мучных червей на массовом уровне быстро не приживутся, так как жители РФ сильно привержены традиционным продуктам и неохотно пользуются даже растительными аналогами сливочного масла. Однако в Европе рост населения и потребности в еде осложняется малыми территориями, что создает риски, что в будущем для животноводства и посевов может попросту не хватить земли.

Ранее сообщалось, что европейским производителям продуктов разрешили использовать личинки мучного жука.