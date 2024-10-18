Певица Жасмин начала голодать по 19 часов в сутки

Певица Жасмин (Сара Шор) раскрыла секреты своего похудения в беседе с URA.RU . Как оказалось, артистка подобрала себе диету по системе интервального голодания.

По словам артистки, она сбросила лишние килограммы благодаря интервальному голоданию. Как известно, такая система предполагает выдерживать большой перерыв между приемами пищи. Существует несколько вариантов. Самыми распространенными являются 16/8 (голод/часы приема пищи) и 18/6. Жасмин немного изменила последнюю схему под свои потребности.

«Я питаюсь по системе 19 и 5, то есть 19 часов голодаю, а 5 часов могу кушать почти все, что мне хочется. Диета сложная: очень непросто начать ее соблюдать. Привыкнуть к голоданию на протяжении девятнадцати часов достаточно проблематично», — призналась артистка.

По словам Жасмин, привыкнуть к такой диете ей удалось лишь спустя две недели. За это время она не видела результата, но решила не сдаваться. Как оказалось не зря: артистка заметно преобразилась. Однако, обращаясь к поклонникам, звезда не советовала брать с нее пример. Она призвала всегда подбирать питание с диетологами и нутрициологами, так как ее схема не универсальна, как и все диеты.

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