Диетолог Дианова рассказала про болезни, при которых нельзя есть сливочное масло

Гастроэнтеролог первой категории и диетолог Нурия Дианова рассказала URA.RU , кому нельзя сливочное масло. Специалист перечислила противопоказания и заболевания.

Как напомнила врач, проблема сливочного масла в обилии насыщенных жиров. Увлекаясь ими люди рискую получить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Последние исследования доказали, что лучше заменять продукты с насыщенными жирами на ненасыщенные. То есть, включать в рацион орехи и оливковое масло.

«Кроме того, сливочное масло содержит трансжиры от двух до семи процентов, это достаточно много по сравнению с растительными альтернативами», — отметила врач.

Также сливочное масло способно серьезно увеличить нагрузку на печень, ЖКТ, желчный пузырь, поджелудочную железу и повысить уровень плохого холестерина. Также продукт может провоцировать ожирение.

Нурия Дианова подчеркнула, что сливочное масло нельзя людям, болеющим гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, страдающим от лишнего веса и метаболического синдрома.

«Сливочное масло — это жир, это симулятор желчеоттока. Соответственно, его употребление может приводить к панкреатиту», — добавила диетолог.

При этом употребления масла важно прекратить, если после этого наблюдается ухудшение состояния. Возможно, что дело в непереносимости лактозы. Однако это нужно установить с лечащим врачом, а также подобрать с ним подходящую диету.

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