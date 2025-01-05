Диетолог Дюваль назвала продукты, которые категорически нельзя хранить в холодильнике

Чтобы сохранить свежесть и полезные качества продуктов, люди кладут их в холодильник. Тем не менее низкие температуры не всегда способны продлить жизнь пище, а иногда и вовсе способствуют развитию патогенной микрофлоры. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какие продукты опасно хранить в холодильнике. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, существует ряд продуктов, не переносящих низких температур и высокую влажность внутри холодильника. Это прежде всего яйца, поскольку повышенная влажность создает благоприятные условия для развития микроорганизмов. Так, идеальным местом для данного продукта в холодильнике является дверца, где расположены соответствующие ячейки для хранения.

Эксперт добавила, что также бананы и помидоры нередко хранят в холодильнике, потому что они имеют свойство быстро портиться, при этом это не самое лучшее место для продления их свежести. Так, есть смысл перевязать их хвостик полиэтиленовым пакетом и оставить при комнатной температуре. Кроме того, помидоры лучше положить их в сухое, темное место при комнатной температуре, добавила специалист.

По ее мнению, следует с осторожностью хранить в холодильнике сыры, потому что они имеют свойство притягивать бактерии с других продуктов. Так, после вскрытия производственной упаковки хранить сыр в холодильнике допустимо только в герметичной таре.

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