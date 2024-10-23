Диетолог Филатова перечислила вредные для здоровья овощи

Диетолог Ирина Филатова рассказала URA.RU , кому вредно есть свежие овощи и почему они могут навредить здоровью.

Как объяснила врач, овощи содержат грубую клетчатку. При обилии свежих плодов она может поражать слизистую ЖКТ, усиливать боль и дискомфорт. Нежелательно есть много свежих овощей людям с заболеваниями пищевода, гастритом, язвой и колитом.

При обострениях нельзя употреблять редис, редьку, белокочанную капусту, так как эти плоды усиливают метеоризм. При гипотиреозе также не советуют увлекаться свежими овощами.

«К овощам-гойтрогенам относятся капуста, репа, редис, редька, брюква. При гипотиреозе лучше ограничить употребление этих овощей, особенно в сыром виде. Или предварительно их отваривать», — рассказывает Ирина Филатова.

Овощи не рекомендуют при мочекаменной болезни, но это относится только к щавелевой кислоте и пуриновым основаниям. Пасленовые, такие как томаты, картофель, баклажаны и перец, могут ухудшать состояние при артрите и артрозе.

При заболеваниях лучше всего уточнить все вопросы по питанию с лечащим врачом.

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