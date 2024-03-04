Диетолог Иванов: таблетки против ожирения повышают риски развития рака щитовидки

Такие препараты как «Оземпик» и его российские аналоги могут помочь в борьбе с ожирением, но слишком высокой ценой. Как объяснил в беседе с «Газетой.ру» кардиолог и диетолог Константин Иванов, такие средства против лишнего веса провоцируют онкологию.

«Оземпик» и подобные препараты имеют побочные эффекты. Многие сталкиваются с тошнотой, болями и раздражением ЖКТ, отрыжкой, запорами и газообразованием. Вместе с этим лекарства против лишних килограммов могут увеличить риск развития рака. По словам специалиста, речь именно про онкологию щитовидной железы.

«Важно отметить риски рака щитовидной железы. По данным одного из исследований оземпика на мышах, прием препарата может повысить риски этого рака. На людях этого подтверждено не было, однако важно относиться к препарату с осторожностью», — отметил Иванов.

Также врач напомнил про возможное появление синдрома отмены. То есть, когда человек перестает пить препарат, и все проблемы возвращаются. Специалист предостерег от бездумного приема таких средств.

«Оземпик» и его аналоги стали популярны несколько лет назад. Таблетки принимали Ким Кардашьян, Илон Маск и масса других звезд. Это помогало им сбрасывать лишние килограммы. Работает это по принципу провоцирования определенных гормонов, которые вызывают чувство сытости в желудке. В итоге человек не хочет питаться, соответственно, не может переесть. В Сети до сих пор не утихают споры по поводу эффекта средств против ожирения, которые положены диабетикам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отметим, что информация указана в справочных целях. При изменении образа жизни, рациона и приеме определенных лекарств нужно получить консультацию специалиста.

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