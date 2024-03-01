В Чувашии врачи извлекли из женщины большую опухоль с зубами и волосами

В Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера нашли необычную опухоль в теле пациентки: образование состояло из клоков волос и зубов, сообщает издание «Vse42.ru» .

В июне 2023 года женщина стала ощущать, что у нее увеличивается живот и присутствует дискомфорт. Поначалу она не придала этому значения, однако через полгода ей стало хуже. Она обратилась к врачам лишь спустя полгода. На тот момент у нее были запоры, одышка, боль.

Врачи заподозрили у пациентки рак яичника. В ходе обследований нашли опухоль диаметром свыше 40 сантиметров. Специалисты республиканского клинического онкологического диспансера приняли решение об операции.

Вмешательство длилось два часа. Врачи смогли сохранить жизнь пациентке, несмотря на риск большой кровопотери. Опухолью оказалась зрелая тератома: она собрала жировую ткань, волосы и зубы.

Как пояснили медики, тератома — это доброкачественная опухоль, которая образуется из эмбриональной ткани. Однако таких больших размеров образование достигает редко.

Ранее сообщалось, что маленького мальчика с трехлитровой опухолью в брюшной полости спасли врачи в Подмосковье.