Диетолог Кабанов перечислил способы выбора полезной шаурмы

Шаурма давно стала для нас привычным блюдом, при помощи которого можно быстро и вкусно утолить голод. По словам диетолога Алексея Кабанова, при соблюдении определенных условий шаурма может быть полезной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что шаверма, шаурма, или кебаб имеют набор примерно одинаковых продуктов, завернутых в лаваш. Для наибольшей пользы данного блюда стоит выбрать наиболее диетическое мясо, поскольку шаурма с курицей или с растительным мясом будет значительно менее вредная.

По мнению эксперта, соусы также должны быть только натуральными, а также стоит обратить внимание на пропорции: так, более 2/3 готового блюда должны состоять из нарезки овощей, зелени, салатов, а только треть — из мясных продуктов.

Ранее сообщалось, что число отравившихся шавермой в карельском городе Сегежа выросло до 115 человек.