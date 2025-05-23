Диетолог Королева назвала способы сделать окрошку полезной

Летний сезон овощей и фруктов не за горами: на прилавках уже можно заметить редис и свежие огурцы, выращенные в тепличных условиях. Жители нашей страны стали готовить традиционный холодный суп русской кухни — окрошку. Врач-диетолог Маргарита Королева назвала способы сделать это блюдо полезным. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, в целом все определяется переносимостью либо непереносимостью продуктов питания, используемых для своего рациона. Однако не стоит делать окрошку на газированных напитках, даже на квасе.

Медик добавила, что ключевой ингредиент, который чаще всего используется в России, — колбасу можно заменить на отварное мясо, при этом картофеля в блюде должно быть минимум.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье посчитали стоимость продуктов для приготовления окрошки.