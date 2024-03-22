Диетолог Саволюк посоветовала водителям есть по утрам цитрусовые

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как российским водителям можно взбодриться во время вождения, если они ощущают сонливость и усталость.

Оказалось, что ряд продуктов помогает водителям чувствовать прилив бодрости. По словам Савлюк, хорошо помогают взбодриться апельсин, крепкий зеленый чай, а также обилие воды.

«Во время нахождения за рулем мозг активно работает и устает, в результате чего образуются продукты распада. Самый безопасный способ создать лучшие условия для его работы — это растворить продукты распада и вывести их, то есть дать организму больше воды. Пить ее нужно во время всего движения, чтобы мозг не уставал», — посоветовала врач.

Как уточнила специалист, зеленый чай помогает лучше, чем кофе, так как после питья в организме мягче высвобождается кофеин. Апельсины можно заменить грейпфрутами и лимонами: главное съесть продукт, богатый витамином С. Это поможет стимулировать мозг и настроить его на работу.

Энергетики врач не советует, так как они дают быстрый, но крайне временный эффект, а также нежелательны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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