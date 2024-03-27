Диетолог Круглова рекомендовала изменить питание в пользу продуктов с антиоксидантами

Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, нестабильными молекулами, которые повреждают клетки организма и открывают пути разным заболеваниям, например, онкологии и сердечно-сосудистым недугам. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что получать антиоксиданты надежнее всего из продуктов питания. Рекомендацию специалиста публикует RuNews24 .

Правильно составленное ежедневное меню позволит получить максимальное количество важных витаминов и микроэлементов, а также актиоксидантов. Это поможет снизить риски развития разных заболеваний. По словам Кругловой, упор нужно делать на пищу растительного происхождения. При этом объедаться ими необязательно: достаточно не забывать включать их в рацион. Среди лидеров по содержанию антиоксидантов бобовые, листовая зелень, овощи и фрукты, ягоды и орехи.

«Зеленый чай и кофе также содержат антиоксиданты — полифенолы. Красное вино также может быть включено в рацион в умеренных количествах, но только если оно употребляется в умеренных количествах и не заменяет другие источники антиоксидантов», — рекомендует Круглова.

Диетолог отметила, что можно получать антиоксиданты и из БАДов, но здесь следует подойти к выбору ответственно, получив консультацию у врача. Будет лучше, если и изменение рациона проконтролирует специалист.

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