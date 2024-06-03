Диетолог Мухина подсказала способы быстрого похудения летом

Диеты и физнагрузки не являются единственными способами похудения и не всегда помогают быстро достичь результата. В беседе с RuNews24.ru врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие процедуры помогают вернуть красивые очертания фигуры без изнурения и жестких ограничений.

Многие стараются похудеть до лета, но и с наступлением жаркого сезона можно попробовать сбросить лишние килограммы и задать фигуре изящные очертания. Поможет в этом корпометрия — измерение разных параметров тела, установление причин сложности со сбросом веса и подбор определенных процедур. Учитывают жировую массу, давление, образ жизни, пищевые привычке и другие нюансы, которые помогают назначить эффективный метод.

«Прежде всего, важно понять, за счет чего человек набирает вес. Это может быть образование жира, или задержка жидкости в организме? Для этого и применяется корпометрия», — объяснила специалист.

Обилие жира в теле позволяет врачу назначить липолитики, при задержке жидкости применяют лимфодренаж. Диетрезистентные зоны помогают убрать криолиполиз или холодовая липосакция. Все эти процедуры подбираются индивидуально. Проводить их нужно строго со специалистами в проверенных клиниках эстетической медицины.

При обращении к плохим косметологам и хирургам велик риск поставить под угрозу свою жизнь и здоровье. В случае липолитиков опасность представляют дешевые ампулы с маркетплейсов.

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