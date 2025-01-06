Диетолог назвала три секрета питания для здоровья сердца

Для того, чтобы снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, важно придерживаться определенных правил питания. Врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова в беседе с сайтом aif.ru выделила как минимум три вещи, которые помогут сердцу, сосудам и всему организму в целом.

Снизить кардиологический риск помогут снижение количества соли и быстрых углеводов в рационе, уменьшение в ежедневном меню животных жиров, ограничение в мучном, сладком, а также введение посильной физнагрузки.

Денисова отметила, что отказаться от насыщенных на вкус продуктов, соленых и сладких, непросто. Однако стоит придерживаться питания без обилия добавок несколько дней, чтобы положительно воспринимать естественный вкус продуктов. Бонусом человек с таким подходом к питанию получит не только здоровые сердце и сосуды, но и уменьшение отеков, а также снижение веса.

Отказу от соли поспособствует также введение антагониста натрия, который содержится в продукте. Предпочтение отдавать лучше специям, либо соли, где малое содержание натрия и добавлен калий.

При этом врач не призывает отказываться от мяса. Достаточно заменить его на более нежирное. Подойдет индейка, курица и кролик. Важно также не забывать о рыбе. Заменять животные жиры можно и на растительные, что по рекомендациям делать предпочтительнее.

Что касается сладостей, то врач советует отдать предпочтение таким лакомствам как сухофрукты или свежие фрукты, зефир, мармелад, горький шоколад. Главное в этом случае не переборщить, а баловать себя в начале дня или после еды по чуть-чуть.

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