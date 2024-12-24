Россиян предупредили об обострении ряда заболеваний в новогодние праздники

Врач-кардиолог Людмила Саламатина рассказала о болезнях, которые дают о себе знать в новогодние праздники. Комментарий специалиста по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора публикует KP.RU .

Врач напомнила, что праздничные выходные ломают режим сна и отдыха. Вдобавок к этому люди много активничают, насыщаются тяжелой и обильной пищей. На фоне такого веселья под алкогольными напитками обостряются многие заболевания, связанные с ЖКТ, сердцем и сосудами, легкими, давлением и так далее.

«У здоровых людей также могут возникнуть неприятности со здоровьем, среди которых тоже есть свои лидеры. Самая частая неприятность — пищевые отравления. Причиной отравления может быть не только качество еды, но и то, что люди едят больше, смешивают множество различных продуктов в течение нескольких часов: рыба, мясо, сладкое, копченое, острое и соленое, фрукты и овощи, тазики с салатами... Организм не готов к таким объемам и сочетаниям», — отметила врач.

Также по словам врачам в топе недугов — алкогольное отравление. Получить его можно вместе с пищевым или отдельно, но наиболее часто это случается в праздники. Кроме того, как напомнила Саламатина, легко травмироваться во время зимних гуляний, особенно в разгар новогодней ночи.

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