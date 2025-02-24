Диетолог назвала жену Цекало примером опасного похудения

Диетолог-нутрициолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU объяснила, чем опасно резкое похудение. В качестве примера она привела Дарину Эрвин, супругу Александра Цекало.

Звездные обозреватели сообщали, что и без того стройная жена Цекало похудела почти на два размера и стала выглядеть тощей. Врач Никитина отметила, что такой резкий сброс веса опасен в любом возрасте. Кроме того, чем быстрее уходит вес, тем выше вероятность, что он вскоре вернется.

«При резком похудении в первую очередь почки опускаются вниз. Это грозит ухудшением оттока жидкости, могут возникнуть застойные явления. Потому что изначально теряется жир, находящийся вокруг органов», — отметила врач.

Также при резкой потере веса могут произойти шоковые реакции.

Комментируя ситуацию с женой Цекало, врач отметила, что могло не обойтись без известного препарата для диабетиков, что снижает аппетит и глюкозу в крови. Никитина подчеркнула, что средство нужно принимать по назначению специалиста, а у Дарины, по ее словам, наблюдается дефицит массы тела. Следовательно, лекарства ей могли не назначать.

В заключении врач призвала не гнаться за быстрыми результатами и следить за КБЖУ. Делать это легко в приложениях, где можно подсчитать свою норму. По словам специалиста, основной прием пищи должен быть белковым, сочетать также долгие углеводы и клетчатку.

Ранее сообщалось, что фанаты начали подозревать Селену Гомес в использовании препарата для диабетиков, помогающего звездам худеть.