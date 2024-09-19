Диетолог Писарева рассказала о самом полезном способе употребления облепихи

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала «Газете.Ru» о пользе облепихи и ее самом эффективном способе приготовления.

Кальций, магний, железо, А, С, Е, Омега-3, 6 и 9, каротиноиды — огромная кладезь витаминов и элементов, которые способны поддержать здоровье. Больше всего пользы ягода приносит зрению, иммунитету, ЖКТ и мозгу. Масло из облепихи широко применяют в косметологии, так как оно помогает регенерации кожи».

По словам Писаревой, больше всего пользы от облепихи можно получить в свежем виде. При воздействии температур, например, превращении ягоды в варенье, потеряется большая часть важных веществ.

«Можно заморозить, но делать это надо правильно. Свежую, только что собранную ягоду нужно аккуратно промыть, просушить, и только потом разложить в емкости и замораживать. Тогда ее полезные свойства сохраняются. При термообработке облепихи и высоких температурах теряется количество витамина С», — пояснила диетолог.

Отметим, что облепиха чаще всего противопоказана аллергикам, людям, страдающим болезнями поджелудочной железы, а также недугами печени и желчного пузыря.

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