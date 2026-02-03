Диетолог раскрыла целебные свойства хлеба при определенных болезнях

Ржаной хлеб, веками бывший основой рациона, сегодня нередко исключают из меню в погоне за стройностью. Однако медики предостерегают: полный отказ от хлеба, особенно черного, может нанести вред здоровью. Врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с aif.ru объяснила, почему этот продукт можно считать полноценным элементом профилактического питания.

Научный эксперимент финских специалистов пролил свет на главный секрет традиционного хлебопечения. Как сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова, ученые Университета Восточной Финляндии детально изучили, как долгое брожение ржаной закваски влияет на усвояемость полезных элементов.

Согласно эксперименту, польза ржаного хлеба напрямую зависит от технологии его приготовления. Ключевым фактором является длительная ферментация закваски. Выяснилось, что если процесс приготовления теста превышает сутки, в нем не только накапливается молочная кислота, но и запускается важнейшая реакция — естественное расщепление фитиновой кислоты. Данное соединение, называемое антинутриентом или «антивитамином», присутствует в цельном зерне и блокирует усвоение ключевых минералов: железа, цинка и кальция.

По словам специалиста, такая традиционная технология превращает хлеб в источник легкоусвояемых микроэлементов. Это объясняет, почему в исторических общинах с традиционным хлебопечением люди реже страдали от анемии даже при скудном рационе.

Помимо железа, ржаной хлеб богат пищевыми волокнами. Всего 100 граммов продукта покрывают до 40% суточной потребности в клетчатке.

«Пищевые волокна поддерживают необходимый состав кишечной микрофлоры и необходимы для нормальной работы пищеварительного тракта. Клетчатка помогает выводить из организма излишки холестерина», — добавляет врач-диетолог.

Сравнительный анализ показывает, что ржаная мука содержит в разы больше витаминов группы B, незаменимых аминокислот и органических кислот, чем пшеничная мука высшего сорта. При этом пищевая ценность определяется и помолом: цельнозерновой хлеб содержит почти в 100 раз больше железа, чем изделие из рафинированной муки.

Эксперт предупреждает об последствиях полного исключения хлеба из рациона. В их числе — повышенная утомляемость, раздражительность, ухудшение работы мозга и иммунитета, а также нарушения в работе кишечника из-за дефицита пищевых волокон.

Расчеты диетологов впечатляют: 300 граммов ржаного хлеба в день способны обеспечить значительную часть суточной нормы важнейших веществ. Этот объем покрывает 78% потребности в железе, 35-38% — в магнии и фосфоре, а также до 45% — в витамине Е. Таким образом, правильно приготовленный черный хлеб действительно может стать не просто гарниром, а элементом функционального питания.

