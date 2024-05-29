Диетолог Соломатина: мужчинам и людям с пониженным давлением стоит отказаться от мяты

Мяту считают полезной травой, добавляют дополнительно в чаи или делают на ее основе лекарства. Однако в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина напомнила, что мяту в любом виде можно далеко не всем.

Мята обладает бактерицидными свойствами, способна снимать боль, укреплять стенки сосудов, расслаблять и помогать при кашле отхаркивать лишнюю жидкость. Некоторые пьют чаи с мятой из-за приятного запаха, а кто-то с конкретной целью фитотерапии. Однако Соломатина предостерегла некоторых граждан от употребления еды, напитков или лекарств с мятой.

«Тем, у кого пониженное давление, увлекаться мятой не стоит, поскольку расширяются сосуды и давление может еще сильнее понизиться. Возможна аллергия на мяту. При кормлении грудью мятные напитки можно употреблять только после консультации с врачом, потому что они содержат много эфирных масел. Мужчинам, у которых идет снижение тестостерона, лучше воспользоваться другими успокаивающими средствами, а не мятой, потому что мята содержит много фитоэстрогенов», – заключила Елена Соломатина.

Лучше всего получить консультацию специалиста перед тем, как включать в рацион различные травы. Народные методы иногда бывают опасны, если не знать особенностей своего здоровья.

Ранее сообщалось, что иркутскую фитофею засудил врач. Последний поставил под сомнение народные методы травницы, которые применялись в отношении тяжело больных людей.