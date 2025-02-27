Диетолог Соломатина назвала способы проверить качество молока в домашних условиях

Роспотребнадзор предупредил, что в ряде популярных сетевых магазинах продаются поддельные молочные продукты 14 производителей. В их товарах обнаружены растительные жиры, стерины и трансглютаминаза. Диетолог Елена Соломатина рассказала, есть ли возможность в домашних условиях проверить качество молока и иных молочных продуктов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, проверить, имеются ли в молоке заменители молочного жира, не так просто, как в случае с сыром или сливочным маслом. Прежде всего стоит обратить внимание на бренд. Если это малоизвестный производитель, а его продукция стоит дешево — это уже должно насторожить.

Медик добавила, что необходимо обратить внимание на этикетку товара. Производитель обязан указывать, что такой-то продукт является молокосодержащим, если он применяет заменители молочного жира или прочие добавки.

По ее словам, на вкус же определить подмену в молоке или иных продуктах на вкус достаточно трудно. При этом молоко можно вскипятить, при кипячении у натурального продукта при температуре в 40–50 °С весьма быстро образуется пенка. Также можно капнуть йод, при наличии в молоке крахмала оно посинеет.

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