Диетолог Тараско перечислила продукты, мешающие усвоению железа

У многих людей есть нехватка железа в организме. Во-первых, сам по себе элемент не вырабатывается, а во-вторых, вещество плохо усваивается. Некоторые продукты также могут помешать этому процессу, пишет сайт aif.ru со ссылкой на комментарии диетолога Анастасии Тараско.

Всасывание железа организмом осуществляется в двенадцатиперстной кишке и верхних отделах подвздошной кишки. Проблемы с ЖКТ могут мешать этому, как и ряд продуктов, которые лучше не сочетать с пищей, насыщенной железом. Например, это мясо животных и птиц, печень, гречневая крупа, фасоль, горох, чечевица, орехи, кунжут, горький шоколад, черника, зелень. Все это насыщенно железом.

По словам врача, прежде всего вытесняет железо кальций. Следовательно, нельзя сочетать молочные продукты с продуктами, богатыми железом. Также специалист не советует сочетать полезный элемент с манной крупой, продуктами с высоким содержанием клетчатки, особенно крупами, а также рекомендовала не запивать крепким чаем и кофе витамины. Это также помешает усвоиться железу в организме.

Лучше всего получить консультацию специалиста, который определит дефицит железа с помощью анализов и обследований, а затем составить желаемый рацион. Это позволит не навредить здоровью и сделать пользу продуктов максимальной.

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