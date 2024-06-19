Диетолог Зинченко предупредила о риске ожирения из-за арбуза

Любителей арбуза предупредили о печальных последствиях при чрезмерном употреблении крупной ягоды. Член Национального общества диетологов Юлия Зинченко в беседе с сайтом aif.ru рассказала, что продукт способен привести к ожирению.

Арбуз ценится за мочегонный эффект, обилие углеводов (клетчатки) и обилие таких витаминов как А, С, РР и группы В. Он нормализует пищеварение и, как считается, способствует снижению веса. Этого можно добиться только при умеренных дозах и разнообразном питании. Если употреблять арбуз каждый день в большом количестве, от этого будет только вред.

«Арбуз — высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода. Фрукты — это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. В этом и заключается недостаток арбуза, что мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест — не ограничиваемся нормой в два-три куска», — объяснила специалист.

Вся проблема в сахаре, который содержится в арбузе. Его обилие повышает гликемический индекс, что ведет к ожирению. Такой эффект можно получить, употребляя много ягоды и не занимаясь при этом активностью. Плюс ко всему, любой избыток фруктов (т.е. фруктозы) ведет к ожирению печени.

Специалисты советуют употреблять не более 300 граммов арбуза за один присест. Это как раз 2-3 небольших куска.

Ранее сообщалось, что диетолог назвала популярное блюдо, неизбежно приводящее к ожирению.