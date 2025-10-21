Лиса-нелегал: дикое животное обустроило жилье на угольном разрезе

На территории Калтанского угольного разреза в Кузбассе поселилась дикая лиса, сумевшая адаптироваться к промышленной среде. Об этом сообщило издание VSE42.Ru .

Хищница самостоятельно обосновалась в подсобном помещении предприятия, где устроила характерный для дикого зверя беспорядок. Сотрудники разреза зафиксировали присутствие необычной «коллеги» на видео, продемонстрировавшее отсутствие у животного страха перед человеком.

В социальных сетях развернулась дискуссия о причинах такого поведения лисы. Часть пользователей выразила опасения о возможном бешенстве, однако другие участники обсуждения отметили, что при этом заболевании лиса выглядела бы болезненно и имела бы внешние признаки нездоровья.

Зоологи традиционно предостерегают от контактов с дикими животными, которые могут быть переносчиками не только бешенства, но и других опасных заболеваний.

