Лиса-нелегал: дикое животное обустроило жилье на угольном разрезе
В Кузбассе шахтеры приручили шкодливую дикую лису
Фото: [Клин. Сафари-парк «Изумрудный лес»/Медиасток.рф]
На территории Калтанского угольного разреза в Кузбассе поселилась дикая лиса, сумевшая адаптироваться к промышленной среде. Об этом сообщило издание VSE42.Ru.
Хищница самостоятельно обосновалась в подсобном помещении предприятия, где устроила характерный для дикого зверя беспорядок. Сотрудники разреза зафиксировали присутствие необычной «коллеги» на видео, продемонстрировавшее отсутствие у животного страха перед человеком.
В социальных сетях развернулась дискуссия о причинах такого поведения лисы. Часть пользователей выразила опасения о возможном бешенстве, однако другие участники обсуждения отметили, что при этом заболевании лиса выглядела бы болезненно и имела бы внешние признаки нездоровья.
Зоологи традиционно предостерегают от контактов с дикими животными, которые могут быть переносчиками не только бешенства, но и других опасных заболеваний.
