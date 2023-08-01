Дикие животные, племена и белоснежные пляжи: какую африканскую страну стоит посетить россиянам

На фоне прошедшего в Санкт-Петербурге саммита «Россия — Африка» у наших путешественников вырос интерес к отдыху в Африке. Эксперт по туризму Юлия Юркова рассказала, куда и зачем стоит поехать на этот континент.

По мнению собеседницы, российским туристам очень понравится Кения — вторая по уровню экономики страна Африканского континента после ЮАР. Здесь давно нет опасных болезней, таких как желтая лихорадка, а от остальных защитят простые меры профилактики.

«Здесь есть целых 60 национальных парков, где обитают дикие животные! Здесь можно понаблюдать за ежегодным зрелищем мира животных — Великой миграцией антилоп, зебр и газелей с конца июля по середину сентября», — рассказала Юркова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешественница отметила, что животные никогда не покидают границ своих заповедников, поэтому бояться их не стоит. Также она рассказала, что в Кении можно понаблюдать за жизнью более 40 африканских племен, которые живут традиционным образом жизни.

«А любителей пляжного отдыха обрадуют почти полторы тысячи километров белоснежных пляжей. Сюда рекомендую приезжать с ноября по середину марта. Голубая вода, чистые пляжи и кайтинг — вид серфинга с воздушным змеем», — посоветовала Юркова.

По словам эксперта, иногда с пляжа можно понаблюдать за миграцией китов, проплывающих далеко от берега. Обычно это явление можно увидеть в октябре.

«Еще можно приехать на сафари: есть как недорогие варианты со стационарными палатками, так и роскошные домики. Такой отдых обойдется в сумму до 1750 долларов», — добавила собеседница.

Единственным минусом Кении Юркова назвала отсутствие прямых авиабилетов, однако некоторые авиакомпании предлагают скидки на билеты с одной короткой пересадкой.

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