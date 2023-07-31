«Займет целый день, но сколько эмоций»: выяснилось, куда стоит поехать во время отпуска в августе

Приближается последний месяц лета. Те, кто не успел отгулять отпуск, задумываются, куда бы поехать отдыхать. Эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал об интересных местах разных ценовых категорий, которые стоило было бы посетить.

По словам Балясникова, большинство граждан стремятся попасть на курорты Черного моря. Сейчас туда ехать не стоит, уверен собеседник

«Сейчас пик в Геленджике и Сочи. Курорты Кавказа тоже загружены толпами туристов. Лучше приезжайте сюда в сентябре. А если все же хотите на Черное море, выбирайте пешие прогулки в горы — например, посмотрите водопад Ажек в Сочи. Займет целый день, но сколько эмоций!» — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Путешественник отметил, что южные курорты ожидаемо оказываются самыми дорогими, поэтому посоветовал ехать на север и запад. И не только ради моря, но и за достопримечательностями.

«Приезжайте в Калининград на пляжи Куршской косы. Для культурного отдыха очень подойдут поездки по Белоруссии: к Мирскому и Несвижскому замкам, Брестской крепости и мемориальному комплексу Хатыни под Минском», — предложил Балясников.

А для тех, кто ориентируется на стоимость отдыха, эксперт составил рейтинг локаций от самых дешевых до самых дорогих.

«Самым дешевым оказался отдых в Крыму, на втором месте Калининград и Балтийское море, на третьем — Абхазия. Самые высокие цены ждут туристов в Сочи и его окрестностях», — добавил путешественник.

Ранее эксперт по туризму рассказывал, где еще можно отдохнуть этим летом.