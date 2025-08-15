Дикий кабан-дебошир терроризирует дачников в СНТ

Утро понедельника для жителей СНТ «Движенец» в Ханты-Мансийске началось с неожиданного визита: встречу жителям выходит дикий кабан, но с ним ничего не могут сделать. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Дачница Оксана Иванова отправилась в курятник и столкнулась с диким кабаном. Животное не тронуло кур, но разгромило забор, перевернуло кормушки и даже «позагорало» на песке у дома.

Попытки прогнать хряка не увенчались успехом. Охотники с собаками попытались его выдворить, но кабан дал отпор – одному псу потребовалась срочная операция после схватки. Дачники вызвали полицию, но стражи порядка лишь зафиксировали факт присутствия зверя. В МВД пояснили, что не имеют права стрелять без прямой угрозы людям.

В департаменте природных ресурсов Югры уточнили: пока животное находится в черте населенного пункта, отлавливать его должны правоохранители. Если кабан уйдет в лес, вопросом займутся охотники. В случае повторных жалоб возможно регулирование численности.

Между тем в регионе медведи выходят к дорогам, бродят по кладбищам и даже загоняют местных жителей в машины. Эксперты советуют не провоцировать животных: не оставлять пищевые отходы и избегать резких движений при встрече.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье дикая лиса вышла на пробежку по стадиону с людьми.