Пробежку лисы сняли на видео в подмосковных Мытищах

Жительница Мытищ отправилась на утреннюю пробежку, но обнаружила, что школьный стадион уже занят неожиданной «спортсменкой»: рыжая лиса деловито бегала между кустами и оставленным кем-то пакетом. Как передает интернет-издание Regions, встреча двух бегуний попала на видео.

Судя по кадрам, хищница, совершенно не смущаясь присутствия человека, тщательно обследовала территорию в поисках пищи, после чего удалилась.

Этот случай не единичный. Этим летом лисы стали частыми гостями в Мытищах. Их видят во дворах, на набережной Яузы, возле «Экобазара» и в новых микрорайонах. Местные жители шутят, что диких зверей в городе теперь больше, чем собак.

Однако экологи предупредили, что несмотря на милый вид, лисы остаются дикими хищниками. Они призвали не пытаться сближаться с рыжими зверями, кормить их или гладить. Директор управления экологии Алексей Королев призвал обращаться в ЕДДС по номеру 112 в случае столкновения с дикими зверями.

