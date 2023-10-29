Дикое подстрекательство: Израиль отреагировал на воскресные беспорядки в аэропорту Махачкалы

Тель-Авив внимательно следит за происходящем в столице Дагестана в свете недавних событий в аэропорту Махачкалы, и уверен, что российские власти смогут обеспечить на должном уровне безопасность евреев и израильтян, приводится в заявлении офиса премьер-министра Израиля и МИД ближневосточного государства.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане на юге России. Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ходе работы спецназу удалось оттеснить митингующих с летного поля и освободить аэропорт Махачкалы от несанкционированно проникших туда людей.