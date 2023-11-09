Дима Билан уехал из страны для выступлений за границей

Многие знают Диму Билана благодаря его бесчисленным хитам. Он несколько лет строил свою музыкальную карьеру на российской сцене. Однако исполнитель недавно покинул страну для того, чтобы выступить за рубежом.

Как пишет портал «Дни.ру», вечером восьмого ноября у Билана состоялось выступление в Астане. А уже в четверг, девятого числа, музыкант выступит в Алматы. В социальных сетях появились кадры с прошедшего концерта в Казахстане и, судя по ним, иностранная публика Диму Билана приняла тепло.

Напомним, что некоторое время назад у исполнителя умер его любимый кот Соломон. Несмотря на такую потерю, Билан продолжает трудиться. Возможно, именно признание слушателей на живых концертах дарит ему радость после ухода близкого друга.

Ранее мы уже писали о том, что в четырех городах России отменили концерты Билана из-за его болезни. Сообщается, что почти месяц назад исполнитель попал в больницу.