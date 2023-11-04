Дипломат Фриман назвал сроки, когда Россия освободит Одессу и заблокирует для Украины Черное море

Дальнейшее продолжения украинского конфликта с каждым днем приближают Украину к очередному уменьшению своей территории. Такое мнение высказал бывший американский дипломат Час Фриман.

В эфире YouTube-канала Dialogue works он заявил, что вооружённые силы России обязательно освободят Одессу и, таким образом, окончательно захлопнут дверцу для Украины в Черное море.

«Если конфликт продолжится и дальше, то есть угроза... что Россия освободит Одессу и лишит Украину любого доступа к Чёрному морю», — пояснил Фриман.

В продолжение темы эксперт подчеркнул, предрекаемый им сценарий может, практически, поставить крест на украинской государственности.

Ранее стало известно, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту экстренно приостановлено. В Севастополе объявлена воздушная тревога.