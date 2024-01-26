Дипломат Платошкин: документы о просьбе Ельцина принять РФ в НАТО не секретны

Доктор исторических наук и политолог Николай Платошкин в беседе с URA.RU объяснил, почему США распространяет расшифровку документов, где Борис Ельцин якобы просит включить РФ в состав НАТО.

США посчитали, что срок секретности стенограммы экс-президента РФ Бориса Ельцина с американским коллегой Биллом Клинтоном уже истек. Продлевать его не стали, а решили обнародовать расшифровку. По озвученной с американской стороны версии, Ельцин якобы попросил Клинтона включить Российскую Федерацию в состав НАТО.

Николай Платошкин назвал эту информацию крайне странной. По его мнению, документы могут быть настоящими, но тогда они не секретны и не связаны с текущими событиями.

«В Америке, как и в Российской Федерации, есть строгий порядок рассекречивания документов. В США для этого существует стандартный срок — 30 лет. То есть, если документы, предположим, содержат тайны, то их не рассекречивают даже спустя 30 лет. Все телефонные разговоры и контакты глав государств, глав государств имеют гриф секретности. Проходит 30 лет, они это рассекречивают. Если бы там было что-то, действительно, такое взрывоопасное в политическом смысле, они бы не стали это сейчас делать», — сказал Николай Платошкин.

Ельцин полагал, что вступление РФ в НАТО помогло бы усилению международной безопасности. Предлагалось вступить в альянс и при Владимире Путине. Однако страна так и не пошла по этому пути. Клинтом предлагал сделать из России яркий пример «демократии XXI века». Реальная американская демократия в итоге обернулась печально, что можно увидеть сейчас при правлении Джо Байдена.

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