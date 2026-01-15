Дипломатический скандал у стен МИД: автомобиль Британии освистали и не давали уехать

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия посетила здание Министерства иностранных дел России. После завершения визита у выезда с территории дипломатического ведомства возникла нештатная ситуация, пишет РИА Новости.

Дипломат прибыла в МИД около 10:00 и покинула здание в 10:15. При выходе ее встретила группа людей, выражавших недовольство политикой Великобритании.

После того как Дейни Долакия села в официальный автомобиль марки Jaguar, протестующие заблокировали проезд. Машина не могла покинуть территорию в течение примерно десяти минут. Впоследствии проезд был освобожден, и автомобиль с дипломатом уехал.

