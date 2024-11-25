Дипломаты сообщили о покинувших аэропорт пассажирах горевшего Superjet

Работники российского консульства оказывают поддержку пассажирам Sukhoi Superjet 100, который загорелся в аэропорту Анталии, сообщили в пресс-службе представительства.

Дипломаты взаимодействуют с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут», владельцем самолета, отметили в генеральном консульстве.

Некоторые россияне уже без проблем покинули аэропорт, в то время как остальные решили дождаться получения своего багажа и были обеспечены питанием. Пассажиры, планировавшие вылететь в Россию, временно разместились в отеле до прибытия резервного самолета.

Из 10 пассажиров, находившихся на борту, у некоторых не оказалось заграничных паспортов, и консульство окажет помощь в их получении. Кроме того, в диппредставительстве открыта телефонная линия для экстренной связи с пассажирами.

После инцидента международный аэропорт Антальи возобновил полеты, хотя Минтранс Турции объявил о временной приостановке до 03:00 25 ноября, что привело к перенаправлению десятков рейсов в другие аэропорты, в том числе в Анкару и Измир.

24 ноября на борту самолета, прибывшего из Сочи, произошел пожар в двигателе во время посадки. Эвакуация пассажиров была осуществлена с помощью надувного трапа, а возгорание произошло из-за сильного ветра во время жесткой посадки.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты срочно выехали к месту происшествия с российским самолетом в Анталье.