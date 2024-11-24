МИД: российские дипломаты срочно выехали к месту происшествия с российским самолетом в Анталье

В российском МИД прокомментировали ситуацию с пожаром на российском воздушном судне в аэропорту турецкой Анталии. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, дипломаты срочно выехали к месту происшествия.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 24 ноября, с бортом Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшим по маршруту «Сочи — Анталья». По данным авиационного портала HavaSosyalMedya, возгорание произошло на воздушном судне во время посадки. Турецкие власти на время тушения пожара закрыли для доступа взлетно-посадочную полосу аэропорта Антальи.

Как написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях, российская сторона находится в плотном постоянном контакте с местными властями по оказанию содействия гражданам РФ с борта «Азимут».

Как передает Telegram-канал представителя Росавиации, ведомство уже разбирается в событии с российским самолетом в Анталье.

Ранее сообщалось, что пожар на Sukhoi Superjet 100-95LR, летевшем по маршруту «Сочи — Анталья», потушен. Все летевшие на борту 79 пассажиров спасены, никто не пострадал.