Директор «Большой книги» Восковская объяснила ошибкой отсутствие книги Симоньян

Директор национальной литературной премии «Большая книга» Татьяна Восковская признала техническую ошибку. В длинном списке номинантов XXI сезона в категории «Художественная проза» вместо 30 позиций оказалось 29. Организаторы упустили строку с книгой главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

По словам Восковской, сбой произошел при переносе данных из внутренней таблицы. Одна строка — с книгой Симоньян — просто не попала в финальный файл. Кроме того, в названии романа Анны Чудиновой «Шепот застывшей воды» осталось служебное слово «автор», которое ранее использовалось в столбце «Номинатор». Неточность обнаружили только после пресс-конференции. К тому моменту ошибочный список уже был опубликован на официальных ресурсах премии и разошелся по СМИ.

Татьяна Восковская принесла извинения экспертам, авторам, номинаторам и журналистам за доставленные неудобства.

«Мы снова убедились в том, что большая литература не терпит спешки и суеты», — подчеркнула директор премии.

О том, что книга Маргариты Симоньян вошла в список номинантов XXI сезона, стало известно еще в марте. Теперь эта позиция официально восстановлена, и длинный список снова насчитывает 30 произведений. Список финалистов будет объявлен до 15 июня, а церемония награждения лауреатов премии состоится до 20 декабря.

«Большая книга» присуждается ежегодно с 2006 года. Премия была учреждена для поиска и поощрения авторов, чьи произведения способны внести вклад в художественную культуру России, а также для повышения социальной значимости современной русской литературы и привлечения к ней читательского внимания. Одна пропущенная строка в таблице едва не лишила роман главного редактора RT места в престижном списке. Татьяна Восковская пообещала, что впредь перенос данных будет вдвойне проверяться. Литература не терпит суеты — но и технические сбои она, как выяснилось, тоже не жалует.

