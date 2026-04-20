Симоньян подарила Лукашенко свою книгу-антиутопию с библейскими смыслами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил необычный подарок. После интервью ведущему RT Рику Санчесу главе государства передали книгу главного редактора телеканала Маргариты Симоньян под названием «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

О самом факте вручения Симоньян сообщила в своем Telegram-канале. Она обратилась к белорусскому лидеру со словами благодарности за поддержку и извинилась за то, что не смогла приехать лично.

«Александр Григорьевич, спасибо за поддержку. Простите, что не смогла приехать. Исправлюсь!» — добавила она.

Книга, которую вручили Лукашенко, совсем не случайно оказалась в центре внимания. Ранее сообщалось, что «В начале было Слово — в конце будет Цифра» вошла в топ-5 антиутопий по продажам в сети «Читай-город». Так что подарок — не просто жест вежливости, а еще и литературный бестселлер, который уже оценили тысячи читателей по всей стране.

Кто именно вручил книгу — ведущий RT Рик Санчес или кто-то из сопровождающих — из сообщения Симоньян не ясно. Но факт остается фактом: теперь на книжной полке Александра Григорьевича появилось еще одно примечательное издание. А поклонники творчества главреда RT могут только гадать, когда последует новая встреча и что Маргарита Симоньян обещала «исправить».

«В начале было Слово — в конце будет Цифра» — роман российской журналистки Маргариты Симоньян, вышедший в 2025 году. Сама автор называет эту работу главным делом своей жизни. В книге описывается наступление Апокалипсиса в соответствии с библейскими пророчествами. Ключевая роль в судьбе человечества отведена цифровым технологиям.

Сюжет строится вокруг попытки осмыслить место веры и человека в мире, где традиционное духовное начало (Слово) уступает место Цифре. Основная тема — эсхатология, учение о конце света, основанное на Откровении Иоанна Богослова. Автор преподносит библейские предсказания через призму современной цифровой реальности.

