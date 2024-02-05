Директор частной школы в РФ Береснев проверил эффективность запрета мобильных устройств

Российским ученикам запретили использовать мобильные телефоны во время учебных занятий в школах с декабря 2023 года. Однако такие изменения вызывают множество споров. Директор частного учебного заведения Дмитрий Береснев в беседе с RuNews24.ru рассказал, насколько запрет эффективен и есть ли от него польза.

По словам директора частной школы, родители и ученики легко соглашались на то, чтобы сдавать телефоны в специальные боксы перед уроками. При этом многие не берут гаджеты даже во время перемен. Вопросы возникают лишь у родителей, которые переводят детей из государственной школы в частную. Такие дети труднее адаптируются в новых условиях, но в конце концов соглашаются на отказ от мобильных устройств во время занятий и на переменах.

Нарушителей жестко карают, но это лишь практика и внутренние правила школы. С настроенными с этим спортить родителями учреждение, как правило, расстается.

«Если мы видим ребенка с телефоном — мы забираем этот телефон и отдаем только вечером, если мы видим того же самого ребенка второй раз, то мы забираем телефон отдаем в конце модуля, если мы видим ребенка третий раз с телефоном, то отдаем его в конце учебного года. Бывали моменты, когда родители не соглашались», — рассказал Береснев.

Однако многие следовали правилам. Опыт показал, что дети стали более внимательными и продуктивными, а также не отвлекали других во время занятий.

Ранее психолог объяснил, почему выступает против запрета на мобильные телефоны в школах России.