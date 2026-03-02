Директор ДРСУ отправится в колонию за стрельбу по силовикам и понятным

В Кузбассе поставили точку в громкой истории, которая два года назад потрясла Новокузнецк. Суд вынес приговор директору местного дорожно-ремонтного строительного управления, который встретил силовиков не с документами, а с ружьем. Уголовное дело, начавшееся с хищений бюджетных средств, закончилось стрельбой и кровью. Подробности передает VSE42.Ru .

Все случилось утром 20 апреля 2023 года. Следователь в сопровождении сотрудников ФСБ, Росгвардии и понятых прибыл в загородную усадьбу бизнесмена. Цель визита — обыск по делу о хищении денег при ремонте Бызовского шоссе. Однако хозяин оказался не готов к диалогу с законом.

Вместо приветствия мужчина схватился за охотничье ружье и открыл огонь по незваным гостям. Прогремело не менее четырех выстрелов. Пули настигли двух силовиков и одного понятого — все получили ранения. К счастью, оперативники сумели скрутить стрелка на месте, не дав ему перезарядить оружие.

На допросе бизнесмен выдвинул свою версию. Он заявил, что принял людей в погонах за бандитов. Мол, незадолго до этого в соседних Осинниках убили предпринимателя, и нервы у всех были на пределе. Вот только в эту версию суд не поверил. Вину мужчина так и не признал, но это ему не помогло.

Сегодня, 2 марта, суд огласил приговор. Директор ДРСУ признан виновным в угрозах, применении насилия и покушении на насилие в отношении представителей власти. Срок наказания — восемь лет лишения свободы. Отбывать его придется в колонии общего режима.

Но тюрьмой дело не ограничилось. Суд постановил конфисковать то самое ружье, из которого стрелял бизнесмен. А еще — выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. Каждый из троих раненых получит по двести тысяч рублей. Правда, деньги эти — слабое утешение для тех, кто помнит то страшное утро в апреле 2023-го.

Ранее сообщалось, что стрельба в подмосковном фуд-корте привела к пострадавшему.