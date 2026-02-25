Залп в лицо: стрельба в подмосковном ТЦ привела к пострадавшему

Обычный поход компании подростков на фуд-корт в Мытищах обернулся экстренной госпитализацией и серьезным ранением. По данным источника REGIONS , инцидент произошел прямо за обеденным столом, когда один из несовершеннолетних решил покрутить в руках «сигнал охотника» — пусковое устройство для световых ракет. В процессе неосторожной манипуляции прибор внезапно сработал, и мощный световой заряд попал в лицо сверстнику, сидевшему напротив.

Основной удар пришелся в область глаза, что вызвало мгновенную панику среди посетителей торгового центра. Пострадавший 14-летний подросток был оперативно доставлен в больницу, где врачи сейчас борются за сохранение его зрения. На месте происшествия работают правоохранительные органы, которым предстоит выяснить, откуда у школьника оказалось спецсредство и почему опасное устройство находилось в общественном месте в приведенном в действие состоянии.

При срабатывании на близком расстоянии «сигнал охотника» способен причинить тяжелые травмы, сопоставимые с огнестрельными ранениями. Пока медики оказывают помощь пострадавшему. Подробности происшествия устанавливаются.

