Директор фирмы в Новом Уренгое скрыл от налоговой более 165 млн руб.

В газовой столице ЯНАО директор коммерческой компании предстанет перед судом. Как со ссылкой на местный СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , руководитель фирмы скрывал от налоговиков десятки миллионов рублей.

Мужчина попался на неуплате недоимок по налогам и сборам, утаив от ФНС сумму в размере свыше 165 млн руб. Директор фирмы не торопился с оплатой, скрывая доходы несколько лет. Однако в ходе следствия узнали, что деньги у компании были.

Сам мужчина отрицает свою вину, однако правоохранители собрали достаточную доказательную базу. Дело направили на рассмотрение в суд.

Ранее стало известно, что часть миллиардного долга королевы марафонов Елены Блиновской перед ФНС частично погашен.